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В Госдуме заявили о попытках США прекратить диалог с Россией

Депутат Шхагошев заявил, что США пытаются прекратить диалог с Россией
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Своими лицемерными действиями Вашингтон показывает, что США добиваются прекращения диалога с Россией, а прекращение диалога между двумя ядерными державами несет опасность для всего мира. Такое заявление сделал в воскресенье, 24 апреля, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев «РИА Новости».

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«… США делают всё, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — сказал политик.

Также он добавил, что за Россией «не заржавеет в части зеркального ответа»

Шхагошев отметил, что все действия Вашингтона обусловлены тем, что РФ «вводит США в дипломатический стресс» проведением спецоперации, которая «неизбежно бьет и по остаткам однополярного мира».

Ранее, 24 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Он рассказал, что посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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