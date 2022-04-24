Российские боксеры и бойцы UFC оценили победу Фьюри над Уайтом

Российские боксеры и бойцы UFC в воскресенье, 24 апреля, высказались о победе британского боксера Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом.

Российский боксер и тайбоксер, спортивный комментатор Григорий Дрозд назвал поединок Фьюри с Уйтом «потрясающим зрелищем».

«Все ожидания, которые были, Фьюри оправдал. Очень правильно подошел к поединку: не прятался в ближний бой, а это самая сильная его сторона. Как только появился шанс, он его использовал. Очень впечатляющая победа, мастерская», — отметил Дрозд.

В свою очередь российский боец UFC Алексей Олейник заявил, что его отношение к Фьюри со временем поменялось.

«Сначала я относился к Фьюри с элементом скептицизма, но последние года полтора у меня к нему растет уважение. Не в силу его выступлений. В зависимости от человеческой составляющей ты либо уважаешь человека, либо не уважаешь. Фьюри я начинаю уважать. Потому что молодец. Огромнейший парень, который очень хорошо играет», — заявил Олейник.

По словам российского боксера Константина Цзю, победа Фьюри не стала для него удивлением.

«Бокс — такая штука, что всё может быть. Фьюри однозначно оставил след, но признать его легендой должно много человек. Фьюри остался непобежденным, однозначно оставил след, и я очень рад за него. Уверен, что он еще вернется на ринг», — заявил Цзю.

Накануне Фьюри на стадионе «Уэмбли» в Лондоне защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке с Диллианом Уайтом. Перед боем из 12 раундов Фьюри традиционно спел песню American Pie («Американский пирог») и за половину положенного времени одолел соперника. Уайт был признан побежденным техническим нокаутом в шестом раунде.

В октябре Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в третьем очном бою и отстоял завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Ранее стало известно, что главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также кроме Чудинова и Вильданова встретятся боксер Максим Бабанин и Евгений «Молекула Ада» Орлов.

В качестве специальных гостей турнир посетят легендарные боксеры Костя Цзю и Александр Поветкин. Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».