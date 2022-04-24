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Крыша здания загорелась на площади 1200 «квадратов» в Нижнем Новгороде

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В нижегородском поселке Луч горит кровля административного здания на площади 1200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2. Происходит горение кровли по всей площади 1200 кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Также 24 апреля сообщалось, что в поселке Шкотово Шкотовского района Приморья произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли два человека. В ходе тушения были обнаружены тела погибших пожилых женщины и мужчины. Площадь пожара составила 6 кв. м.

Ранее, 19 апреля, сгорел частный дом в поселке Авиатор в Барнауле. В здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Все трое погибших, предположительно, отравились продуктами горения.

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