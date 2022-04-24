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Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до 17 человек

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Число погибших после пожара в здании Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны России в Твери выросло до 17 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

На линии огня: в Твери загорелся военный НИИ
В результате пожара погибли семь человек, 25 пострадали

«В ходе разбора завалов обнаружены останки еще шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — рассказал в беседе с ТАСС источник, близко знакомый с ситуацией, добавив, что в настоящий момент продолжается работа по разбору завалов из сгоревших конструкций.

Ранее спасатели доложили об обнаружении десяти погибших.

Пожар в четырехэтажном здании НИИ начался 21 апреля. По данным «Известий», при возгорании сработала пожарная сигнализация. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Его площадь составила примерно 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. После произошедшего возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.

22 апреля сообщалось, что госпитализированы 13 человек, трое были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

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