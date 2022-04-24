В Турции осудили Байдена за его заявление о геноциде армян

Вице-президент и представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омар Челик выступил с осуждением слов президента США Джо Байдена, который вновь назвал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян. Об этом сообщил в воскресенье, 24 апреля, телеканал CNN Turk.

«Заявление президента США не имеет исторических и правовых оснований. Он допустил повторение ошибки 2021 года. Мы осуждаем тех, кто искажает политические мотивы и исторические факты и настаивает на этой ошибке» — заявил Омар Челик.

По словам парламентария, заявление Байдена саботирует процесс нормализации ситуации с Арменией.

«Узкие и бесшумные политические подходы не служат миру, диалогу и правильному пониманию истории», — сказал он.

Ранее в воскресенье Байден почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян.

24 апреля прошлого года Байден в официальном заявлении признал геноцидом массовую гибель армян в Османской империи в начале ХХ века. О намерении американского лидера признать геноцид на официальном уровне говорилось за пару дней до того, как он сделал это.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна продолжит отстаивание своей позиции по этому вопросу. Он добавил, что данная «клевета» поддерживается по политическим причинам.

На следующий день состоялся телефонный разговор Байдена и Эрдогана, в ходе которого, по данным Bloomberg, глава Белого дома заявил Эрдогану о признании событий 1915 года в отношении армян геноцидом, в то время как предшественники лидера Соединенных Штатов старались избегать данной формулировки.

В конце XIX — начале XX века Османская империя преследовала армянское население. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, Анкара отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая сторона конфликта.

День памяти жертв геноцида армян в Армении ежегодно проходит 24 апреля.