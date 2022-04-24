Драка в подмосковном баре закончилась поножовщиной и убийством

В баре подмосковного города Королева между двумя мужчинами 23 апреля вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной и убийством.

По информации источника «Известий», словесная перепалка в заведении переросла в драку. А потом один из ее участников достал нож и напал на оппонента.

По предварительным данным, удары ножа пришлись в шею и плечо.

Раненый умер на месте, а агрессор был задержан и отдан правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в этот день «Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе, чтобы перекусить. В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение. Он сообщил, что кафе закрыто, после чего завязалась потасовка, но хоккеист ушел. Вскоре он вернулся с приятелем, и конфликт продолжился — спортсмен получил смертельное ранение ножом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека.