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Драка в подмосковном баре закончилась поножовщиной и убийством

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В баре подмосковного города Королева между двумя мужчинами 23 апреля вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной и убийством.

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По информации источника «Известий», словесная перепалка в заведении переросла в драку. А потом один из ее участников достал нож и напал на оппонента.

По предварительным данным, удары ножа пришлись в шею и плечо.

Раненый умер на месте, а агрессор был задержан и отдан правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее в этот день «Известия» выяснили детали убийства 23-летнего хоккеиста Романа Дидуры в центре Москвы. Спортсмен в ночь на 24 апреля проводил время в стриптиз-клубе, после чего поехал в кафе, чтобы перекусить. В это время в ресторане вместе со своей семьей находился предприниматель Армен Куюмджи, который занимался поставкой продуктов в заведение. Он сообщил, что кафе закрыто, после чего завязалась потасовка, но хоккеист ушел. Вскоре он вернулся с приятелем, и конфликт продолжился — спортсмен получил смертельное ранение ножом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека.

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