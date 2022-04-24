Подмосковные «Химки» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» в воскресенье, 24 апреля, на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «Химок» голами отличились Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Садыгов и Александр Солдатенков. У гостей мяч забил Максим Глушенков, пишет «Спорт-Экспресс».

На 44 минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба. Спустя 17 минут красную карточку получил его игрок того же клуба Гленн Бейл.

«Химки» с 28 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов», набравшие 38 очков, располагаются на седьмой строчке.

Накануне московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ. В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме один мяч отыграл футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 25 матчах. «Нижний Новгород» занимает 11-е место. В активе команды 28 очков.