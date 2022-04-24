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Жительница Омска получила тяжелые травмы при падении с аттракциона

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В Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Омске 24 апреля местная жительница упала с аттракциона «Вихрь» и получила серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

«Следователями СУ СК России по Омской области совместно с сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту падения 33-летней женщины во время движения аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ в Омске. Женщина госпитализирована, находится в реанимации», — заявили в ведомстве.

В данный момент на месте происшествия уже работает следственная группа.

22 апреля из окна десятого этажа жилого дома в Барнауле выпал человек и остался жив, однако получил закрытую черепно-мозговую травму, а также переломом шейного отдела позвоночника.

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