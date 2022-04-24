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Боксер Щербаков поделился ожиданиями от реванша с Вильдановым

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Боксер Макс «Топор» Щербаков в воскресенье, 24 апреля, поделился ожиданиями от предстоящего реванша с Денисом «Большим Папой» Вильдановым.

«Если раньше у меня была просто рубка, то в последнее время это уже тактика. На сегодняшний день я думаю повторить прошлый бой. Я тогда его выдернул на себя и добавил. Такой же будет план и на этот бой. Я буду выдергивать его на себя, уходить от него, бегать, и в те моменты, когда он будет пытаться на меня идти, я буду его жестко встречать, настолько жестко, чтобы он сразу осел», — рассказал Щербаков.

Также боксер отметил, что предстоящий бой в очередной раз покажет, кто на самом деле большой папа на ринге.

Днем ранее стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим реваншем.

18 декабря прошлого года Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

Также зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

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