Боксер Щербаков назвал предстоящий реванш с Вильдановым скучным

Боксер Макс Щербаков по прозвищу Топор заявил 24 апреля, что ему будет скучно биться в предстоящем бою с соперником Денисом Вильдановым — Большим Папой. Они встретятся на ринге 29 апреля в «Вегас Сити Холле» в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Долгожданный реванш с Большим Папой, но, честно скажу, для меня он абсолютно не долгожданный, и все мои друзья и все, кто меня знает, понимают, что мне неинтересно с ним биться, потому что после крайнего боя просто туша в 200 кг залетала в нокаут. И потом начал говорить, что он ногу подвернул. Да какая разница, ты ушел далеко в небытие от правого жесткого моего (удара. — Ред.)», — рассказал Щербаков.

Он отметил, что предстоящий бой в очередной раз покажет, кто на самом деле большой папа на ринге.

«Для меня этот реванш — это так, в очередной раз доказать ему, что он никто на этом поле боя. То, что он назвал себя Большим Папой — жира в 200 кг, лишь одно название. Большой папа здесь один — кулак, который в бороду заходит, и большой папа от него ложится. Остальное всё так, чисто сказки», — добавил Топор.

Днем ранее стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим реваншем.

18 декабря прошлого года Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

Также зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.