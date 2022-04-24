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В Италии усомнились в эффективности санкций против России

В Италии сочли санкции против России неэффективными и призвали прибегнуть к дипломатии
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Санкции, введенные против России, могут нанести больший урон экономике Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в воскресенье, 24 апреля, бывший замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи агентству Xinhua.

«Мы всё делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам», — сказал он.

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Расширение на восток возглавляемой США Организации Североатлантического договора (НАТО) является основной первопричиной продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, который может нанести тяжелый удар по европейской экономике, отметил Герачи.

При этом он уточняет, что с российской точки зрения расширение НАТО в Восточную Европу является нарушением обещания, данного в 1990-х годах. Кроме того, Россия считает это расширение угрозой своей территориальной целостности и национальной безопасности, поэтому президент России Владимир Путин в течение последних десяти лет говорил, что это неприемлемо и что НАТО пересекло «красную линию».

«У каждой страны есть свои «красные линии». Для России «красной чертой» было присутствие НАТО у ее границ. НАТО прошло пять раундов расширения на восток с 1999 года, увеличив число своих членов с 16 до 30 и достигнув российской границы», — добавил он.

Он отмечает, что санкции вредят европейцам, а стимула завершить конфликт быстро у США нет, «потому что европейцы платят самую высокую цену».

Герачи также обратил внимание, что на фоне эскалации конфликта США нагнетают напряженность в регионе, поставляя оружие на Украину и подталкивая своих союзников к введению санкций против России.

Герачи поставил под сомнение эффективность западных экономических рестрикций и призвал прибегнуть к дипломатии с российской стороной. «Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву», — подытожил он.

12 апреля глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг указал на бесполезность санкций против России.

7 апреля журналист Бредли Бланкеншип указал на то, что антироссийские санкции Запада не сокрушили экономику России и не ввергли в изоляцию от глобальной экономической системы. По его словам, сектор энергетики продолжает быть прибыльным для РФ, что объясняется зависимостью ЕС от поставок нефти и газа из страны.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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