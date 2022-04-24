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Лукашенко рассказал о пытающихся купить в Белоруссии гречку прибалтах

Лукашенко заявил, что поляки и литовцы просятся в Белоруссию за солью и гречкой
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Жители Польши и стран Прибалтики выстраиваются вдоль границы Белоруссии, чтобы приобрести гречневую крупу и соль. Об этом 24 апреля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе посещения храма Преображения Господня.

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«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них всё было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас», — приводит его слова агентство БелТА.

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия всегда относилась к соседям по-человечески и ожидает к себе такого же отношения.

Он призвал соседние страны беречь мир и жить дружно. По его словам, на Пасху люди у Бога просят главное, а главное — это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам.

14 апреля в Белоруссии на месяц ввели безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии.

В Госпогранкомитете пояснили, что решение о безвизовом въезде в Белоруссию в течение месяца распространяется на всех граждан Литвы и Латвии, а не только на имеющих родственников в Белоруссии.

3 апреля Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы через наземные пункты пропуска, введенные из-за коронавирусной инфекции.

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