Корреспондент «Известий» показал разрушенные в Волновахе храмы

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал 24 апреля сильно разрушенный Свято-Преображенский храм в городе Волноваха, освобожденном от националистов.

«Здесь был прилет артиллерийского снаряда. Здесь начался пожар, полностью сгорел храм. 20 лет он здесь простоял. В 2000 году было освящение престола, его освящал архимандрит Зосима. Это одно из самых больших разрушений в городе среди храмов», — рассказал корреспонденту «Известий» настоятель храма Александр Костин.

Он показал оставшиеся от снарядов большие воронки на территории храма. Их около 10 штук. Само здание почти полностью выгорело, крыша обваливается. Но, несмотря на это, службы продолжаются.

«Для любой православной общины такое состояние храма — огромная боль. Мы возобновили службы тогда, когда в городе стало безопасно. Вы видите, в каком состоянии храм… Так и служим. Людям нужна надежда. Людям без Бога, без упования на Бога, без благодати Божией очень трудно пережить это страшное время», — отметил настоятель.

Сейчас службы проходят на улице и в приспособленном помещении. По словам прихожанки Татьяны, последние три недели к Богу стали обращаться практически все.

«Даже те, кто не читал молитвы, в эти минуты читали все. Эти три недели…», — рассказал Татьяна.

В Волновахе пострадал еще один храм. По рассказу местной жительницы, в один день украинские войска подъехали к храму и потребовали батюшку.

Она отметила, что некоторые жители хотели тогда остаться ночевать в храме. Однако, увидев с автоматами боевиков, испугались и ушли.

«Потом в мои окна прилетел снаряд, окна посыпались. Потом купол полетел, а потом пошло-поехало. Здесь танк ходит вокруг храма», — рассказала женщина.

Волноваха была освобождена группировкой войск ДНР 11 марта. Однако 18-го числа украинские войска вновь атаковали город. Тогда пострадали один мужчина и две женщины. Одна из пострадавших получила минно-взрывную травму, двое раненых были доставлены в медицинские учреждения с переломами.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносит авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

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