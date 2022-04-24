Посол Антонов: работа российского посольства в США заблокирована властями Вашингтона

Работа посольства РФ в Вашингтоне заблокирована властями Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

По его словам, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур Соединенных Штатов. В адрес дипмиссии поступают угрозы. Также счета двух генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America, рассказал Антонов в эфире телеканала «Россия-1».

18 апреля Антонов заявил, что РФ и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Западные страны продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение РФ специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.