Глава МИД Австрии Шалленберг не поддержал идею членства Украины в Евросоюзе

Европе и Украине следует найти путь для построения связей, исключая полноправное членство страны в объединении. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает местная газета газета Heute.

Министр убежден, что сторонам необходимо разработать другие методы интеграции, не предусматривающие членство, вступление в Европейскую экономическую зону или соглашение об ассоциации.

Глава австрийского МИДа подчеркнул, что в данном вопросе важно обеспечить гибкость. При этом Шалленберг не назвал конкретные альтернативные пути взаимодействия Киева и Брюсселя.

20 апреля политолог Аждар Куртов заявил «Известиям», что Украина вряд ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах. По его словам, традиционно на протяжении всех лет существования ЕС государства-претенденты сначала обязаны были войти в состав Североатлантического альянса. Как пояснил эксперт, это была своеобразная проверка на лояльность.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. На следующий день в Еврокомиссии подтвердили получение документа.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.