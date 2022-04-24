Минобороны раскрыло новые данные о потерях в украинских войсках

В Министерстве обороны РФ раскрыли новые данные о потерях в Вооруженных силах Украины — военнослужащих воинских частей 3033, 3005, 3035, 3028, 3011 по состоянию на 29 марта 2022 года.

«В представленных документах сведения о раненых и погибших военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения», — сообщает российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

В списках значатся 27 убитых и 96 раненых. Также в Минобороны РФ предоставили сведения о 107 дезертирах, 15 попавших в плен и семи пропавших без вести.

Также днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей.

18 апреля в Минобороны РФ рассказали, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют более 23 000 человек.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В Минобороны России также подчеркивали, что армия не наносит авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.

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