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Хоккеист погиб из-за удара ножом в сердце в Москве

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Конфликт двух мужчин произошел в центре Москвы в ночь на 24 апреля, в результате один из них получил ножевое ранение и скончался.

По данным «Известий», инцидент произошел недалеко от кафе на Николоямской улице. Мужчины начали потасовку еще в самом заведении, а затем вышли на улицу. Там один из них ударил оппонента ножом в сердце, в результате чего тот скончался до приезда врачей.

По информации источника, убитым оказался 23-летний хоккеист Роман Дидур.

Нападавший сбежал с места происшествия, однако в течение нескольких часов предполагаемый убийца был задержан. В преступлении подозревается 37-летний Армен К., с ним проводятся следственные действия.

10 апреля правоохранители задержали в Московской области курьера, напавшего с ножом на местную жительницу. Причиной конфликта послужила неаккуратная езда мужчины на велосипеде: во время движения он задел прохожую, а та в ответ громко высказала свое недовольство и стала пинать велосипед. Тогда мужчина выхватил нож и нанес потерпевшей несколько ударов.

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