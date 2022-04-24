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Явка на выборы президента Франции к полудню составила 26,41%

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Явка во втором туре президентских выборов во Франции по состоянию на 13:00 мск составила 26,41%. Об этом 24 апреля сообщает газета Le Figaro.

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По информации издания, такая явка на несколько процентов ниже по сравнению с 2017 годом, когда на место главы государства претендовали те же лица — действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Тогда отдать свой голос пришли 28,23% французов.

Утром в воскресенье во Франции стартовал второй, решающий, тур выборов президента страны.

Первый тур выборов президента прошел во Франции 10 апреля. После подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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