На Урале во время уличного шоу горящая шина улетела в толпу

В Челябинской области в городе Миасс в ночь на 24 апреля неизвестный мужчина во время уличного шоу кинул в толпу людей горящую покрышку, в результате чего пострадала женщина, которую увезли в больницу с ожогами.

Родственница пострадавшей рассказала «Газете.Ru», что виновник сразу скрылся с места происшествия, найти его до сих пор не удалось.

«Сейчас состояние моей родственницы нормальное, но на руках ожоги 1–2-й степени после горящей покрышки. Обычно шину крутят профессионалы, и в этот раз было так же. Но к организаторам подошел мужчина и спросил, можно ли ему попробовать. Ему разрешили, он не рассчитал силы и выкинул шину в толпу. Она прилетела прямо в мою родственницу. Мужчина, крутивший покрышку, сразу сбежал, его еще не нашли», — пояснила она.

Также собеседница издания отметила, что сжигание шины на Пасху — это «местная традиция». Она рассказала также, что шины кладут в виде креста.

«Раньше эти шины крутили в мини-оврагах, но в этот раз они почему-то решили крутить прямо возле дороги», — отметила девушка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.