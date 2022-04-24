В ГД оценили условие Зеленского об отказе Украины от переговоров с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о выходе Киева из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах является откровенным ультиматумом. Об этом 24 апреля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он отметил, что украинский президент «откровенно плюет на интересы собственного народа в угоду исполнения команд из-за океана».

«Какие бы условия ни предложила наша страна, адекватного ответа Киева на них ждать не приходится: власти, настроенной до последнего жертвовать своими людьми, невыгодно быстрое прекращение конфликта», — цитирует его RT.

По словам Белика, Зеленский уже подорвал свой авторитет перед народом.

«Ни один украинский президент, который в грош не ставит потребности граждан своей страны, не способен помешать их волеизъявлению. Севастополь и Крым — яркий тому пример», — заключил он.

Заявление о выходе Киева из переговоров в случае проведения референдума на украинской территории Зеленский сделал днем ранее, 23 апреля.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации положения в регионе на освобожденных от украинских боевиков территориях может пройти опрос граждан или референдум о политическом будущем области. Он обосновал это тем, что демократическое общество подразумевает решения, принимаемые населением.

Также накануне стало известно, что представители Розовского района Запорожской области единогласно проголосовали в ходе самостоятельно организованного собрания за присоединение к ДНР, пишет «Газета.Ru». В ответ глава ДНР Денис Пушилин заверил, что их желание стать частью ДНР не останется без внимания.

22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры российской и украинской сторон зашли в тупик. Россия не дождалась от Украины удовлетворительного ответа на выдвинутые ранее предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Также он выразил опасение, что Киеву не нужны переговоры с Москвой.

Российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии. Также переговоры проходили в онлайн-форматах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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