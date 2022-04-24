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В ГД оценили условие Зеленского об отказе Украины от переговоров с Россией

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о выходе Киева из переговоров с Москвой в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах является откровенным ультиматумом. Об этом 24 апреля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Он отметил, что украинский президент «откровенно плюет на интересы собственного народа в угоду исполнения команд из-за океана».

«Какие бы условия ни предложила наша страна, адекватного ответа Киева на них ждать не приходится: власти, настроенной до последнего жертвовать своими людьми, невыгодно быстрое прекращение конфликта», — цитирует его RT.

По словам Белика, Зеленский уже подорвал свой авторитет перед народом.

«Ни один украинский президент, который в грош не ставит потребности граждан своей страны, не способен помешать их волеизъявлению. Севастополь и Крым — яркий тому пример», — заключил он.

Заявление о выходе Киева из переговоров в случае проведения референдума на украинской территории Зеленский сделал днем ранее, 23 апреля.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации положения в регионе на освобожденных от украинских боевиков территориях может пройти опрос граждан или референдум о политическом будущем области. Он обосновал это тем, что демократическое общество подразумевает решения, принимаемые населением.

Также накануне стало известно, что представители Розовского района Запорожской области единогласно проголосовали в ходе самостоятельно организованного собрания за присоединение к ДНР, пишет «Газета.Ru». В ответ глава ДНР Денис Пушилин заверил, что их желание стать частью ДНР не останется без внимания.

22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что переговоры российской и украинской сторон зашли в тупик. Россия не дождалась от Украины удовлетворительного ответа на выдвинутые ранее предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Также он выразил опасение, что Киеву не нужны переговоры с Москвой.

Российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии. Также переговоры проходили в онлайн-форматах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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