Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление связей между Украиной и Евросоюзом, но выступает против членства страны в объединении. Об этом 24 апреля сообщает местная газета газета Heute.

Как убежден министр, в случае Украины необходим альтернативный путь полноправному членству страны в ЕС или присоединению к Европейской экономической зоне.

Шалленберг указал на важность проявления гибкости в этом вопросе, однако не уточнил, какие именно пути взаимодействия Киева и Брюсселя он подразумевает.

Вместе с тем глава австрийского МИДа указал на необходимость поддержания связей Украины и Евросоюза.

20 апреля политолог Аждар Куртов заявил «Известиям», что Украина вряд ли может рассчитывать на членство в Евросоюзе в краткосрочной и среднесрочной перспективах. По его словам, традиционно на протяжении всех лет существования ЕС сначала государства-претенденты обязаны были войти в состав Североатлантического альянса. Как пояснил эксперт, это была своеобразная проверка на лояльность.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. На следующий день в Еврокомиссии подтвердили получение документа.

Как отмечал в начале апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Россия уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Евросоюз, она не против. При этом он усомнился в возможности такого сценария при отсутствии членства Украины в НАТО.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.