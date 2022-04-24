В Японии врачи подтвердили гибель десяти человек при крушении круизного судна

Японские медики подтвердили смерть десяти человек с пропавшего в субботу круизного судна «KAZU 1», подававшего сигнал о затоплении. Об этом 24 апреля сообщает агентство Kyodo.

Ранее в этот же день сообщалось, что все найденные люди были без сознания. Подтвердить смерть человека в Японии могут только врачи.

Судно отправило сигнал о бедствии утром 23 апреля, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту «KAZU 1» находились 26 человек, в том числе два ребенка. Было известно, что судно на тот момент накренилось уже на 30 градусов. Тогда к предполагаемому месту затопления судна отправились два вертолета и патрульные суда, спустя несколько часов к поискам присоединились военные.

Как отмечает газета Hokkaido, местные рыбаки предполагают, что произошел несчастный случай: из-за высоких волн корпус судна ударился об скалу. А по информации портала Iza, экипаж и пассажиры судна находились на момент затопления судна в спасательных жилетах.

Узнав о произошедшем, премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку на юго-западе страны и экстренно вернулся в Токио для координации действий в связи с инцидентом.