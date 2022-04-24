Во Франции мужчина с ножом напал на священника

В Ницце неизвестный ранил ножом католического священника и служительницу храма Сен-Пьер-д`Арен, предположительный злоумышленник задержан. Об этом 24 апреля сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в нападении подозревается 31-летний француз. Инцидент произошел во время воскресной мессы.

Сообщается, что священник получил травмы голени и повреждения легких.

Также есть сведения, что арестованный мужчина имеет психическое расстройство.

2 марта сообщалось о нападении на студентов в университете французского города Ле-Ман, в результате чего несколько учащихся получили ранения. По словам очевидцев, студент с длинной палкой напал на нескольких человек. Подозреваемого удалось задержать.