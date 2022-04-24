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Лукашенко призвал соседние страны беречь мир и жить дружно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 апреля призвал соседние страны беречь мир и жить дружно, посещая на Пасху храм Преображения Господня.

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Посещая на Пасху храм Преображения Господня, Лукашенко сказал, что в этот день люди у Бога просят главное, а главное — это мир, согласие, дружба, которые всегда были свойственны белорусам.

«Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно», — заключил глава государства.

Ранее, 23 апреля, ряд общественных деятелей Германии написали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом прекратить поставлять Украине оружие.

В своем письме общественные деятели говорят, что Германии, страны ЕС и НАТО должны прекратить поставку оружия украинским войскам и призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление.

По их мнению, предложения Москвы — возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и признание республик Донбасса — дают реальный шанс восстановить мир.

Общественные деятели отметили, что снабжение Киева оружием только затягивает конфликт, а не помогает найти пути его решения.

17 апреля украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что о готовности Украины сражаться с Россией 10 лет. Он обосновал свою позицию тем, что страна не может отдать свои территории. При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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