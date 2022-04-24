Врач назвал допустимые для обращения к телемедицине случаи

При некоторых симптомах допустимо использование услуг телемедицины, рассказал 24 апреля эндокринолог Андрей Подзолков. Так, обойтись без очного визита к врачу можно, например, при расстройствах желудочного-кишечного тракта и головных болях.

Кроме того, дистанционная консультация допускается при легких симптомах простуды, нарушениях сна и тревожности.

«В таких ситуациях доктор может подробнее расспросить о симптомах, чтобы понять, можно ли помочь пациенту дистанционно, рассказать о вариантах обследований и определиться со списком анализов, по результатам которых уже выработать дальнейшую тактику. После такой консультации врач решит, нужно ли пациенту очно обращаться в клинику или вызывать скорую помощь», — отметил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Телемедицина также будет полезна пациентам с хроническими заболеваниями — они могут использовать такой способ вместо частых походов к врачу. Так, например, регулярные консультации и прием препаратов требуются при болезнях эндокринной, пищеварительной или сердечно-сосудистой систем.

«Поскольку хронические заболевания могут обостряться, оперативная связь с врачом поможет скорректировать лечение и справиться с обострением», — подчеркнул Подзолков.

По его словам, телемедицина также становится все более популярной среди молодых родителей. В удаленном режиме им удобнее узнать у специалиста о коррекции прикорма, грудного вскармливания, спланировать график вакцинации, а также проконсультироваться о любых вопросах развития ребенка.

При этом эксперт предостерег от использования удаленного консультирования в экстренных ситуациях, например в случае резкого повышения температуры или выраженного болевого синдрома. В таких случаях следует обратиться к врачу очно или вызвать специалиста на дом, добавил Подзолков.

Накануне, 23 апреля, врач-хирург Фуад Сейфуллаев назвал опасные симптомы порезов и синяков, требующие помощи врача. К ним он отнес возникновение гематомы и повышение температуры, распространение болезненности с места ушиба, а также сильное покраснение. Врач предупредил, что гражданам со слабым иммунитетом или хроническими заболеваниями не рекомендуется заниматься самолечением.