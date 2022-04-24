Глава ХДС сравнил внешнюю политику Германии с «кучей обломков»

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц считает, что внешняя политика Германии за последние два десятилетия стала похожа на «кучу обломков». Об этом он заявил в интервью с изданием Bild am Sonntag.

Кроме того, он добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц, продолжающий такую внешнюю политику, никогда не говорит всю правду.

«Немецкая внешняя политика и политика безопасности последних 20 лет оказались перед кучей обломков. Мы должны тщательно проанализировать, почему так получилось», — заявил Мерц.

На вопрос, подводит ли Германия Украину, Мерц ответил «В любом случае мы делаем недостаточно». По его словам, в федеральном правительстве бушует открытый спор о том, какое оружие Германия могла бы также поставлять Украине.

«Канцлер постоянно создает дымовые завесы. Он скрывает, он говорит только половину правды. Критика за границей нарастает, и Германия все больше оказывается в изоляции», — сказал германский политик.

Кроме того, лидер партии ХДС обвинил Шольца в том, что тот уделяет «слишком много внимания» связям с Россией.

Накануне, 23 апреля, Шольц сказал, что избежать прямой конфронтации между НАТО и «высокоразвитой ядерной державой», какой является Россия, является для него наивысшим приоритетом.

Шольц подчеркнул, что союзникам по НАТО важно обдумывать и согласовывать каждый шаг.

Ранее, 21 апреля, американский генерал Кин раскритиковал канцлера Шольца за «жалкие отговорки» по теме поставок Украине тяжелого вооружения. Заявление канцлера об исчерпанных оружейных ресурсах страны не убедили бывшего заместителя начальника штаба армии США генерала Джека Кина.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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