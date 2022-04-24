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ВС России сбили десять украинских беспилотников

В Минобороны России заявили об уничтожении десяти украинских беспилотников
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Средства Противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщает представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Крменная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге 24 апреля.

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Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) поразила 26 украинских военных объектов. В частности, уничтожены 25 районов сосредоточения живой силы и техники и командно-наблюдательный пункт батальона.

Как уточнил Конашенков, также уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Помимо этого российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ для украинских военных в районе Павлограда.

Ранее в воскресенье в оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота (ЧФ) провели разминирование в одном из поселков Херсонской области. Как отмечается, в результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. Многие из них при этом не разрываются.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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