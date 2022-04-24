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FT узнала о начале выхода Shell из совместного с Россией проекта «Сахалин-2»

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Британско-нидерландская компания Shell начала процесс «кошмарного выхода» из российского проекта «Сахалин-2». Об этом рассказал в воскресенье, 24 апреля, источник газеты Financial Times, знакомый с ситуацией.

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По словам эксперта, знакомого с ситуацией, компания ведет «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Потеря Shell оценивается в $5 млрд. Shell пытается компенсировать хотя бы часть потерянных средств из-за ухода из России.

Активы готовы приобрести китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec, однако британско-нидерландской придется сделать скидку, отмечается в материале.

8 марта Shell объявила о намерении отказаться от российских нефти и газа. Сообщалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории РФ.

28 февраля стало известно, что Shell намерена прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток – 2» и выйти из партнерских отношений с «Газпромом» и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50% доли в Salym Petroleum Development и Гыданском энергетическом предприятии.

Страны Запада начали вводить новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов, в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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