В Бельгии застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей для России

В бельгийском портовом городе Зебрюгге из-за западных санкций застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей, которые должны были отправиться в Россию. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — цитирует издание директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.

Среди застрявших дорогих автомобилей последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли в Бельгию в начале апреля из Азии для дальнейшей переправки в Россию.

5 апреля вступили в силу японские санкции, направленные на ограничения экспорта из Токио в Москву предметов роскоши. Запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др.

Запретили поставки предметов роскоши в Россию и в США 11 марта. Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса люкс. К таким же ограничениям присоединился и Евросоюз (ЕС). По данным агентства Bloomberg, под санкции попали икра, трюфели, алкогольные напитки, сигары, парфюмерия, изделия из кожи и меха, одежда и обувь, а также бриллианты, золото, жемчуг и драгоценные камни.

Страны Запада начали ужесточать санкции против Москвы в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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