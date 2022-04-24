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В Бельгии застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей для России

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В бельгийском портовом городе Зебрюгге из-за западных санкций застряли около 8 тыс. люксовых автомобилей, которые должны были отправиться в Россию. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal.

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«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — цитирует издание директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.

Среди застрявших дорогих автомобилей последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes. Они прибыли в Бельгию в начале апреля из Азии для дальнейшей переправки в Россию.

5 апреля вступили в силу японские санкции, направленные на ограничения экспорта из Токио в Москву предметов роскоши. Запрет на вывоз коснулся новых и подержанных автомобилей ценой более 6 млн иен ($49,2 тыс. по текущему курсу), мотоциклов стоимостью выше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.), ювелирных изделий, драгоценных камней, изделий из кожи и др.

Запретили поставки предметов роскоши в Россию и в США 11 марта. Под запрет попали одежда, ювелирные изделия и автомобили известных брендов класса люкс. К таким же ограничениям присоединился и Евросоюз (ЕС). По данным агентства Bloomberg, под санкции попали икра, трюфели, алкогольные напитки, сигары, парфюмерия, изделия из кожи и меха, одежда и обувь, а также бриллианты, золото, жемчуг и драгоценные камни.

Страны Запада начали ужесточать санкции против Москвы в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент России Владимир Путин подписал 21 февраля указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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