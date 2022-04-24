Украинский военнопленный рассказал о борьбе с дезертирством в ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует заградительные отряды для пресечения дезертирства. Во время боя они должны контролировать, чтобы военные не покидали позиции, заявил журналистам сложивший оружие старший сержант украинской разведывательной роты 57-й бригады Михаил Янковский.

Он рассказал, что моральное состояние его подразделения находилось на низком уровне и со временем только ухудшалось. Начиная с февраля руководство перестало выплачивать бойцам зарплату, начались проблемы со снабжением. Так, сначала военным прекратили доставлять горячую пищу, а затем и любое продовольствие стало редкостью. Кроме того, раненых военных перестали эвакуировать.

По словам Янковского, в таких условиях многие военные стали складывать оружие и переходить на сторону Луганской Народной Республики (ЛНР). Для пресечения дезертирства командование решило прислать заградительные отряды.

«К нам прибыла группа из центра, около десяти человек. Наш командир представил их как группу психологической поддержки. На самом деле эта группа была как заградительный отряд», — рассказал военный «РИА Новости».

Так, заградотряды следили за тем, чтобы никто не покидал боевые позиции, а по всем подозрительным «стреляли без предупреждения».

Янковский сообщил, что старшим в группе был назначен активист «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по фамилии Вуйко. Как подчеркнул военнопленный, это очень жестокий человек с позывным Каратель.

По словам мужчины, особой жестокостью также отличился снайпер с позывным Ворон, который во время боя занимал позицию в тылу и угрожал, что будет «мочить» солдат, бегущих не в том направлении.

14 апреля сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал «Известиям», как командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе. Военный пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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