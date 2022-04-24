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Врач предупредила об опасности употребления яиц в большом количестве

Врач-диетолог Русакова предупредила об опасности чрезмерного употребления яиц
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Употребление яиц в больших количествах, особенно после длительного поста перед Пасхой, может привести к обострению панкреатита и желчекаменной болезни. Об этом 24 апреля рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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«Яйца — это достаточно тяжелый продукт, плюс в них много холестерина. Если их употреблять сваренными вкрутую и в больших количествах, то возникнет большая нагрузка на печень. Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения», — цитирует диетолога URA.RU.

В итоге, по словам врача, люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, а также с различными кишечными проблемами. Русакова отметила, что за один прием пищи не стоит употреблять больше двух яиц.

14 апреля гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты вызывают опасную болезнь печени. К таким продуктам питания она отнесла фрукты с высоким содержанием сахара, фастфуд, копчености. По ее словам, они могут спровоцировать развитие нежировой болезни печени.

В декабре прошлого года нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета.

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