Зеленский заявил о выходе Украины из переговоров в случае референдумов на ее территории

Украина перестанет вести переговоры с Россией в том случае, если на украинской территории будут проводиться референдумы либо в Мариуполе будут уничтожены украинские боевики, сказал 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

«Если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, мы выйдем из любых переговоров», — сообщил глава государства на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канале агентства Reuters.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о перспективах проведения опроса граждан или референдума по политическому будущему освобожденных от украинских неонацистов территорий. Он сказал, что это будет возможным после стабилизации обстановки в регионе, и обосновал это тем, что демократическому обществу должны быть присущи принимаемые непосредственно населением решения.

22 апреля глава МИДа Сергей Лавров заявлял о захождении переговоров между Россией и Украиной в тупик. Россия не получила внятного и четкого ответа на выдвинутые ранее инициативы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Также Лавров опасается, что Киев не желает вести по существу переговоры с Москвой.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о постоянном отходе Украины от достигнутых ранее договоренностей, добавив, что это очень плохо влияет на перспективы переговорного процесса.

До этого делегации из Киева и Москвы провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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