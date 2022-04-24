Два человека пострадали из-за взрыва в частном доме в дагестанском селе

Взрыв произошел в пристройке частного дома, расположенного в Табасаранском районе Дагестана. В результате пострадали два человека, о чем стало известно в воскресенье, 24 апреля.

«В 03:38 в Табасаранском районе, в населенном пункте Дарваг в пристройке к частному жилому дому произошел взрыв ГВС, без последующего возгорания. Пострадало два человека, детей нет», — сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших средней степени тяжести. Они доставлены в Центральную районную больницу.

Ранее, 11 апреля, в подмосковном Ступине произошел взрыв газа на четвертом этаже пятиэтажного дома. Шесть человек погибли. По данным МЧС, на нескольких этажах обрушились внешние панели, на четвертом этаже — внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекосились стены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.