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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье

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В поселке Шкотово Шкотовского района Приморья произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате погибли два человека. Об этом в воскресенье, 24 апреля, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия спустя девять минут после поступления звонка о возгорании. В ходе тушения были обнаружены тела погибших пожилых женщины и мужчины. Площадь пожара составила 6 кв. м.

«Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем», — подчеркнули в ведомстве.

Всего в тушении было задействовано шесть человек из числа краевой противопожарной службы и две единицы пожарной техники.

Причины и обстоятельства возгорания выявляются.

Ранее, 19 апреля, сгорел частный дом в поселке Авиатор в Барнауле. В здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Все трое погибших, предположительно, отравились продуктами горения.

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