Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморье
В поселке Шкотово Шкотовского района Приморья произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В результате погибли два человека. Об этом в воскресенье, 24 апреля, говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия спустя девять минут после поступления звонка о возгорании. В ходе тушения были обнаружены тела погибших пожилых женщины и мужчины. Площадь пожара составила 6 кв. м.
«Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нем», — подчеркнули в ведомстве.
Всего в тушении было задействовано шесть человек из числа краевой противопожарной службы и две единицы пожарной техники.
Причины и обстоятельства возгорания выявляются.
Ранее, 19 апреля, сгорел частный дом в поселке Авиатор в Барнауле. В здании спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины. Очаг возгорания находился на веранде первого этажа дома. Все трое погибших, предположительно, отравились продуктами горения.