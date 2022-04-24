Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил о невозможности длительной изоляции России

Длительная изоляция РФ от остального мира невозможна, так как это может очень сильно навредить немецкой промышленности, зависящей от российских углеводородов. Такую мысль высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля в разговоре с газетой The New York Times.

«Вы не можете изолировать такую страну как Россия на длительный срок ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так», — отметил он.

Шредер считает, что экономика ФРГ не сможет работать, а дома граждан Германии останутся без тепла, и даже если эмбарго на российские ресурсы будет введено, Западу всё равно придется взаимодействовать с Кремлем опять после введенных ограничений.

Накануне в Бундесбанке оценили введение газового эмбарго России в €180 млрд. Инфляция, которая уже достигла рекордных за 40 лет 7,3%, станет еще больше и пробьет отметку в 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапный запрет газа из России от Германии не способен принести быстрый мир Украине и Донбассу. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы. Однако, Берлин все равно работает над тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов со временем, напомнил Шольц.

Немецкие эксперты неоднократно предупреждали о вреде, который может причинить резкий отказ от российского газа немецкой промышленности, а также о вероятных экономически проблемах.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschaftsnachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».