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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер заявил о невозможности длительной изоляции России

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Длительная изоляция РФ от остального мира невозможна, так как это может очень сильно навредить немецкой промышленности, зависящей от российских углеводородов. Такую мысль высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля в разговоре с газетой The New York Times.

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«Вы не можете изолировать такую страну как Россия на длительный срок ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так», — отметил он.

Шредер считает, что экономика ФРГ не сможет работать, а дома граждан Германии останутся без тепла, и даже если эмбарго на российские ресурсы будет введено, Западу всё равно придется взаимодействовать с Кремлем опять после введенных ограничений.

Накануне в Бундесбанке оценили введение газового эмбарго России в €180 млрд. Инфляция, которая уже достигла рекордных за 40 лет 7,3%, станет еще больше и пробьет отметку в 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапный запрет газа из России от Германии не способен принести быстрый мир Украине и Донбассу. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы. Однако, Берлин все равно работает над тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов со временем, напомнил Шольц.

Немецкие эксперты неоднократно предупреждали о вреде, который может причинить резкий отказ от российского газа немецкой промышленности, а также о вероятных экономически проблемах.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschaftsnachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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