В результате пожара в Саратовской области два человека погибли

Два человека погибли в результате пожара в Федоровском районе Саратовской области. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает сайт «ЧП Саратов».

Отмечается, что пожар произошел в частном доме в селе Спартак на улице Почтовая 9/2. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, в результате которого погибли двое мужчин 59 и 67 лет.

На месте работают пожарные, врачи скорой помощи, сотрудники полиции и Следственного Комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 22 апреля, в центре Петрозаводска произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Горела квартира на пятом этаже дома 38 по проспекту Ленина. В настоящее время пожар потушен, несущие конструкции дома не пострадали.