Прямой эфир
Армия
Генерал авиации объяснил особенности ракеты «Сармат»
Экономика
Аналитик Зварич назвал факторы укрепления рубля
Культура
Франция конфисковала картину из коллекции Морозовых
Мир
ВОЗ зафиксировала у детей почти 170 случаев гепатита неизвестного происхождения
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе
Экономика
Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 российских самолетов на $802 млн
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи

В результате пожара в Саратовской области два человека погибли

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли в результате пожара в Федоровском районе Саратовской области. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает сайт «ЧП Саратов».

Отмечается, что пожар произошел в частном доме в селе Спартак на улице Почтовая 9/2. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, в результате которого погибли двое мужчин 59 и 67 лет.

На месте работают пожарные, врачи скорой помощи, сотрудники полиции и Следственного Комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 22 апреля, в центре Петрозаводска произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Горела квартира на пятом этаже дома 38 по проспекту Ленина. В настоящее время пожар потушен, несущие конструкции дома не пострадали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022