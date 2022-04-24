France 2: французские порты вынуждены оплачивать простой заблокированных российских судов

Французским властям приходится платить за простаивание грузовых судов из России, которые оказались заблокированными по причине антироссийских санкций, рассказал 23 апреля телеканал France 2.

Кроме того, региональным властям необходимо постоянно брать средства из бюджета, чтобы передислоцировать стоящие в портах российские суда, так как те блокируют проход для других кораблей. Подобный случай произошел, например, в бретонском городе Сен-Мало с сухогрузом длиной в 141 м. Внушительные размеры судна мешают судоходству в порту, поэтому властям приходится постоянно его перемещать, чтобы освобождать проход другим кораблям.

«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — передает слова вице-председателя регионального совета Бретани Стефана Перрена телеканал France 2.

Сейчас на содержание и перемещение только одного из кораблей власти Бретани уже потратили примерно €50 тыс. евро и так как целиком бретонские власти не могут это финансировать, им приходится просить Париж о финансовой помощи.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

В соответствии с принятыми ЕС санкциями заход в порты судам под российским флагом уже запретили Эстония, Болгария, Румыния, Литва и Италия. В то же время 17 апреля сообщалось, что суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, продолжат обслуживаться в портах Бельгии, несмотря на санкции.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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