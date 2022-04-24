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Генерал авиации объяснил особенности ракеты «Сармат»

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Особенные характеристики ракеты «Сармат» и ее испытания в апреле показали всему миру, что с Россией нельзя шутить, так как у страны есть серьезное оружие против любого противника в любой точке мира, заявил «Известиям» генерал-майор авиации, Герой России, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

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«Ракета уникальна тем, что она может разгоняться до нескольких скоростей звука и может пойти по изменяющейся траектории. Она может достигать свей цели через северные и южные полюса, у нее на борту находятся разделяющие блоки, в блоках есть разделяющие головки. Они снабжены таким образом, что точно так же развивают несколько махов скорости звука и фактически могут обходить все средства ПВО, даже не входя в зоны поражения. Поэтому от этой ракеты нет защиты, от этой ракеты нет противоядия со стороны Запада, со стороны противника по кому эта ракета может быть применена», — объяснил он.

Липовой отметил: несмотря на санкции, РФ показала, что может делать уникальные вещи, разработанные на базе отечественных деталей.

«Конечно, это очень озадачило и озаботило американцев. Они поняли, что Россия сделала очередной рывок вперед, который они уже догнать не могут», — подчеркнул генерал-майор.

Чем еще уникальна разработка «Сармат» — смотрите в программе «Добров в эфире» 24 апреля в 23:00 на РЕН ТВ.

Пресса США и Великобритании наделила новыми эпитетами российскую ракету «Сармат» после ее испытаний, успешно проведенных в РФ. Публикации в западных СМИ за 21 апреля полны сравнений на тему того, что «Сармат» способна создать «настоящий ад». До этого в зарубежной прессе «Сатаной-1» называли российские ракеты «Воевода», на смену которым как раз и должен прийти «Сармат». Новую российскую ракетную систему журналисты охарактеризовали «Сатаной-2».

20 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения РФ начнутся осенью текущего года. Ранее в этот день Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует.

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