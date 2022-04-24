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Трамп заявил, что из-за поведения Байдена США «движутся в ад»

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Пока президент США Джо Байден «кружит в растерянности» и «здоровается с воздухом», страна катится в ад, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп в субботу, 23 апреля, на митинге сторонников в штате Огайо.

«У нас никогда не происходило ничего подобного. А сейчас, к сожалению, у нас есть президент, который абсолютно не представляет, что, черт возьми, происходит! Он пожимает руку воздуху. Он растерянно кружит, сбитый с толк», — цитирует Трампа Daily Mail.

Он заявил, что при Байдене, спикере парламента Нэнси Пелоси и радикальных демократах всё происходящее вернулось к девизу «Америка в последнюю очередь!», тогда как он всегда выступал под знаменем «Америка прежде всего!».

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна катится в ад», — приводит слова Трампа «Газета.Ru».

Трамп напомнил о моментах, когда Байден завершал выступление на каком-либо мероприятии странным приветственным жестом в пустоту. Так было в пригороде Сиэтла 21 апреля, где американский лидер в колледже «Грин Ривер» выступил с речью, после чего помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

Ранее, 14 апреля, подобным жестом Джо Байден завершил выступление в Гринсборо, Северная Каролина. После благословения слушателей фразой «Да благословит вас всех бог», он обернулся и подал руку пустоте.

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