Прямой эфир
Армия
Генерал авиации объяснил особенности ракеты «Сармат»
Экономика
Аналитик Зварич назвал факторы укрепления рубля
Культура
Франция конфисковала картину из коллекции Морозовых
Мир
ВОЗ зафиксировала у детей почти 170 случаев гепатита неизвестного происхождения
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе
Экономика
Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 российских самолетов на $802 млн
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи
Сюжет:

Глава DIHK Ванслебен заявил, что Германия не имеет оправданий для эмбарго на газ из России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мартин Ванслебен, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, 24 апреля заявил в беседе с радио Deutschlandfunk о своей уверенности в пагубности отказа от российского газа для Германии.

Воля или труд: высокооплачиваемые специалисты будут получать меньше
Число новых вакансий сократилось на 17%, и этот показатель продолжит снижаться

Как утверждает собеседник, эмбарго на российские углеводороды станет «настоящей катастрофой». Причины тому — гигантская зависимость страны от поставок российской энергии и ее необходимость для функционирования сталелитейной и фармацевтической отраслей.

Он объяснил, что российские энергоносители не только дают тепло немецким домам, но и обеспечивает работу немецкого машиностроения и тяжелой промышленности, в первую очередь — химической промышленности, в которой Германия лидирует, уточняет «Газета.Ru».

«Если химическая промышленность встанет в Германии, колеса [автомобилей] во всей Европе будут стоять на месте», — предупредил он.

Ванслебен убежден: эмбарго на газ по разрушительности для ФРГ превзошел бы последствия пандемии.

«Это будет намного сложнее», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 23 апреля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что предприятия Германии очень сильно зависят от российских энергоресурсов. По этой причине изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. Без газа из России экономика ФРГ не будет работать, а дома в стране лишатся отопления.

22 апреля действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул: если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

В этот же день в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022