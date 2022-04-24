Глава DIHK Ванслебен заявил, что Германия не имеет оправданий для эмбарго на газ из России

Мартин Ванслебен, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат, 24 апреля заявил в беседе с радио Deutschlandfunk о своей уверенности в пагубности отказа от российского газа для Германии.

Как утверждает собеседник, эмбарго на российские углеводороды станет «настоящей катастрофой». Причины тому — гигантская зависимость страны от поставок российской энергии и ее необходимость для функционирования сталелитейной и фармацевтической отраслей.

Он объяснил, что российские энергоносители не только дают тепло немецким домам, но и обеспечивает работу немецкого машиностроения и тяжелой промышленности, в первую очередь — химической промышленности, в которой Германия лидирует, уточняет «Газета.Ru».

«Если химическая промышленность встанет в Германии, колеса [автомобилей] во всей Европе будут стоять на месте», — предупредил он.

Ванслебен убежден: эмбарго на газ по разрушительности для ФРГ превзошел бы последствия пандемии.

«Это будет намного сложнее», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 23 апреля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что предприятия Германии очень сильно зависят от российских энергоресурсов. По этой причине изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. Без газа из России экономика ФРГ не будет работать, а дома в стране лишатся отопления.

22 апреля действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул: если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

В этот же день в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».