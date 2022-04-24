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Во Франции рассказали о плате за простой судов РФ из-за антироссийских санкций

France 2: французские порты вынуждены платить за простой заблокированных российских судов
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Франция вынуждена оплачивать простой российских грузовых судов, заблокированных в портах республики по причине антироссийских санкций. Об этом в субботу, 23 апреля, стало известно из сюжета телеканала France 2.

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Местным властям за свой счет на постоянной основе приходится перемещать российские суда: так произошло с кораблем в портовом городе Сен-Мало в Бретане, длина которого оценивается в 141 м. Из-за внушительных размеров его постоянно передислоцируют, чтобы освободить проход другим кораблям.

«Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег», — передает слова вице-председателя регионального совета Бретани Стефана Перрена телеканал France 2.

Отмечается, что сейчас только на один из кораблей потратили около €50 тыс. евро. Большую часть трат приняла Бретань, которая просит помощи у Парижа.

Как сообщает телеканал, блокада судов повлияла и на российских моряков, которые должны сидеть на карантине. По словам работника профсоюза, морякам платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.

«Так сколько же времени продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в €100 тыс. в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами», — констатировал France 2.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

В соответствии с принятыми ЕС санкциями заход в порты судам под российским флагом уже запретили Эстония, Болгария, Румыния, Литва и Италия. В то же время 17 апреля сообщалось, что суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, продолжат обслуживаться в портах Бельгии, несмотря на санкции.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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