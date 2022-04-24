Кинолог Голубев рассказал об ошибках в лечении собак

Лечение собак лекарствами, предназначенными для людей, чревато ухудшением состоянием питомца, вплоть до его гибели. Об этом в воскресенье, 24 апреля, предупредил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Всегда необходимо отдавать себе отчет в том, что те лекарства, которые безвредны для человека, у собаки могут вызвать серьезные осложнения, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, сердечную недостаточность», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам кинолога, без консультации со специалистом животному ни в коем случае нельзя давать лекарства, содержащие наркотические компоненты, такие, например, как кодеин или фенобарбитал, для собаки эти вещества опасны.

Для собак с чувствительными стенками кишечника особенно опасны противовоспалительные средства, такие как диклофенак и аспирин.

Кроме того, подчеркнул Голубев, при тревожных состояниях питомцев нельзя давать им антидепрессанты, рассчитанные на человека. Они могут вызывать рвоту, повышение температуры тела, повышение артериального давления и судороги.

В заключении президент РФК призвал всех владельцев в случае болезни собак обратиться к ветеринарному врачу и не заниматься самолечением.

Ранее, 21 апреля, Голубев рассказал «Известиям», какие ошибки нельзя допускать при воспитании щенков. В частности, чрезмерные нагрузки в молодом возрасте могут привести к развитию ортопедических заболеваний, а отсутствие прогулок или режима — к проблемам с поведением.