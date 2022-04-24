Прямой эфир
Экономика
В Британии рассказали о намерении впервые за 30 лет открыть угольную шахту
Армия
В Главном храме ВС РФ началась пасхальная служба
Мир
Беннет обсудил с Гутерришем ситуацию в Донбассе и на Украине
Мир
ВОЗ зафиксировала у детей почти 170 случаев гепатита неизвестного происхождения
Общество
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резкой перемене погоды на следующей неделе
Экономика
Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 российских самолетов на $802 млн
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи

Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция прекратила доступ к своему небу гражданских и военных самолетов из России, которые направлялись в Сирию. Это сообщил 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Рейс поддержан: 246 авиамаршрутов за границу запустят через Сочи
Билеты на стыковочные перелеты из регионов России к Средиземному морю и в Азию уже поступили в продажу

«Мы закрыли воздушное пространство для военных и даже гражданских самолетов РФ, направляющихся в Сирию. Мы давали трехмесячный срок. У них были разрешения до апреля», — цитирует его Daily Sabah.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поставил в известность о своем решении президента России Владимира Путина, отмечает «Газета.Ru».

20 апреля Чавушоглу рассказал, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России несмотря на давление дипломатов других стран. Решение турецкого руководства он обосновал стремлением помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

11 апреля Евросоюз пополнил свой черный список еще 20-ю российскими авиакомпаниями якобы из-за несоответствия последних международным стандартам безопасности. Этим компаниям запрещены полеты в над территорией Евросоюза и в его аэропорты.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022