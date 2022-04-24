Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция прекратила доступ к своему небу гражданских и военных самолетов из России, которые направлялись в Сирию. Это сообщил 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы закрыли воздушное пространство для военных и даже гражданских самолетов РФ, направляющихся в Сирию. Мы давали трехмесячный срок. У них были разрешения до апреля», — цитирует его Daily Sabah.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поставил в известность о своем решении президента России Владимира Путина, отмечает «Газета.Ru».

20 апреля Чавушоглу рассказал, что Турция не намерена присоединяться к санкциям против России несмотря на давление дипломатов других стран. Решение турецкого руководства он обосновал стремлением помочь наладить диалог между сторонами конфликта в Донбассе и на Украине.

11 апреля Евросоюз пополнил свой черный список еще 20-ю российскими авиакомпаниями якобы из-за несоответствия последних международным стандартам безопасности. Этим компаниям запрещены полеты в над территорией Евросоюза и в его аэропорты.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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