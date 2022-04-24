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Актер Горевой рассказал о метаморфозах образа русского в зарубежном кино

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Зарубежный кинематограф — это индустрия, ориентированная на прибыль. Чтобы ее получать, необходимо давать зрителю то, что им востребовано. Когда-то был спрос на образ русского-врага. Сейчас угол восприятия русского персонажа западным кино поменялся, рассказал в интервью «Известиям» в воскресенье, 24 апреля, актер Михаил Горевой.

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«Когда шла холодная война, когда мы были врагами, эксплуатировался персонаж, эксплуатировались образы русских — врагов. Они были тогда нелепые, злобные и глупые. А вот потому что это продавалось, потому что зритель это покупал, киноиндустрия кормила зрителей тем, чего они хотели», — отметил он.

По словам Горевого, было время, когда он попал в зону особого внимания импортного кинематографа и ему удалось самому стать русским персонажем в западном фильме.

«Я начинал с роли в «Умри, но не сейчас» (20-й фильм «Бондианы». — Ред.), сразу с огромной картины. Там мне предлагался персонаж умный, талантливый, молодой. Я там был ученый немножко сумасшедший, который выдумал потрясающую штукенцию, которая летала всех убивала. Я недурно говорю по-английски, а мне предлагалось говорить с очень тяжелым акцентом», — поделился актер.

Еще одной киноработой с яркими образами русского и американца Горевой назвал фильм «Шпионский мост» Стивена Спилберга, где главную роль сыграл Том Хэнкс. По мнению Горевого, настоящим героем картины стал русский советский разведчик Рудольф Абель в исполнении Марка Райлэнса.

«Герой Райлэнса — умный, волевой, мужественный, несгибаемый человек, а его оппонент — разведчик Фрэнсис Гэри Пауэрс (его сыграл актер Остин Стоуэлл. — Ред.) представлен как слабый, не особо храбрый человек. В коечном итоге Райлэнс получает за роль советского разведчика Абеля премию «Оскар», главную награду в мире в 2015 году, то есть уже после Крыма. Вот это факты», — заключил Горевой.

Подробнее об образе врага в кинематографе смотрите в программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ 24 апреля в 23:00.

В конце марта Валерия Гай Германика рассказала о сериале «Обоюдное согласие», сценарий которого писала группа авторов. Получив материал, она ощутила, что сценарий писался под нее, и сразу начала кастинг. Только найти главных героев оказалось непросто, так как режиссер — несговорчивый перфекционист.

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