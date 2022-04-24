Армия Ливана спасла 46 человек с затонувшего корабля рядом с Триполи

Военные армии Ливана и службы береговой охраны продолжают поисково-спасательную операцию рядом с городом Триполи, около которого ранее затонул корабль с 60 сирийцами на борту.

Как рассказал в воскресенье, 24 апреля, Reuters министр транспорта и общественных работ Ливана Али Хамия, на берег эвакуированы 46 человек, в том числе женщины и дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что один ребенок погиб.

«Спасение жизней после этого трагического происшествия требует мобилизации всех структур, участвующих в подобных спасательных операциях. Я нахожусь на постоянной связи со всеми сторонами, ведется поиск остальных пропавших», — написал министр на своей странице в Twitter.

О том, что судно, на борту которого находилось приблизительно 60 человек, затонуло вблизи основного морского порта Триполи, стало известно ранее, 23 апреля. Тогда отмечалось, что к месту происшествия направлены семь карет скорой помощи.