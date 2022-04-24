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Число найденных на месте исчезновения круизного лайнера в Японии людей достигло семи

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Еще трех человек обнаружили в районе исчезновения круизного судна KAZU 1 в Охотском море у берегов острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщило агентство Kyodo.

Найденные люди находятся без сознания.

Как отмечает газета Hokkaido, местные рыбаки предполагают, что произошел несчастный случай: из-за высоких волн корпус судна ударился об скалу.

В поисковой операции задействованы патрульные катера и авиация береговая охраны и Сил самообороны Японии.

Ранее судно отправило сигнал о затоплении, а затем связь была потеряна. На борту KAZU 1 находились 26 человек, в том числе два ребенка, капитан и его помощник.

Премьер-министр страны Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку на юго-западе страны и экстренно вернулся в Токио для координации действий в связи с инцидентом. На место отправился министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Юитиро Хато.

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