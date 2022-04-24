Около Камчатки три моряка погибли на рыболовном судне

Три моряка с рыболовного морозильного траулера «Кайрос» погибли около Камчатки. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«21 апреля 2022 года на рыболовном судне РТМ «Кайрос», находящемся в акватории Тихого океана, в ходе производства работ трое членов экипажа по неосторожности получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью», — отмечается в сообщении ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок в семь лет.

Ранее, 19 апреля, в Сысольском районе Республики Коми утонул рыбак. 42-летний житель села Палауз ушел на рыбалку на реку Сысола и не вернулся домой. Отмечалось, что мужчина был инвалидом, у него отсутствовала одна рука. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели обнаружили за рекой промоину глубиной 2 м с сильным течением, возле которой находились сапог и шапка пропавшего.