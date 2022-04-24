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В Волновахе показали уничтоженный ВСУ Свято-Преображенский храм

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В освобожденной от националистов Волновахе, где разбиты снарядами жилые дома, нет света, газа и тепла, а в домах с пробитыми крышами можно укрыться только от ветра, в Успенском Николо-Васильевском монастыре продолжаются службы, готовятся к Пасхе, насколько возможно.

«Вот Свято-Преображенский храм, здесь был прилет артиллерийского снаряда, вот отсюда начался пожар. Полностью сгорел храм. 20 лет он здесь простоял. В 2000 году было освещение престола, его освещал архимандрит Зосима, и вот этот храм пострадал. Это один из самых больших разрушенных храмов городе Волновахе. Вот здесь по всей территории около 10 таких больших воронок от снарядов», — рассказал протоиерей Александр Костин, указывая на повреждения.

Жительница города и прихожанка вспомнила, как ее семья перенесла удары снарядов и бои в городе.

«В эти три недели даже те, кто никогда не читал молитвы, в эту минуту читали все. В моей семье было так», — призналась женщина.

Ранее, 11 апреля, корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков рассказал, что в освобожденной от националистов Волновахе возобновились занятия в одной из школ.

18 марта украинские войска атаковали освобожденный силами Донецкой Народной Республики (ДНР) город Волноваха. Пострадали один мужчина и две женщины. Одна из пострадавших получила минно-взрывную травму, двое раненых доставлены в медицинские учреждения с переломами.

11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Волноваха была освобождена группировкой войск ДНР.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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