Военные РФ ЧФ провели разминирование в поселке в Херсонской области

Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота (ЧФ) провели разминирование в одном из поселков Херсонской области. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, в результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. Многие из них при этом не разорвались.

Ежедневно российские военные инженеры по заявкам местных жителей выезжают на разминирование подобных находок. Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов саперы применяют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2), сообщают в ведомстве.

Так, в огороде одного из домовладений в Херсонской области российские сапёры обнаружили авиационный боеприпас.

«К нам обратились местные жители на предмет проверки взрывоопасных веществ на придомовой частной территории. Мы прибыли на место и обнаружили управляемую авиационную ракету. Были предприняты действия по извлечению ее с грунта, укладку в специальный контейнер и ее перевозку с целью дальнейшего уничтожения», — рассказал военнослужащий инженерного подразделения ЧФ Арсен.

Подчеркивается, что российским военнослужащим пришлось действовать с двойной осторожностью, поскольку обезвредить взрывоопасный предмет на месте было невозможно: он находился рядом с домом в населенном пункте. Поэтому саперы аккуратно извлекли снаряд из грунта, а затем осуществили его транспортировку и последующее уничтожение методом подрыва в безопасном месте.

«Жили всё время в напряжении. Боялись, что она (мина — Ред.) может взорваться, она лежала рядом с домом. Поэтому хочу сказать большое спасибо ребятам, которые приехали и забрали ее. Слава Богу!» — рассказала местная жительница Наталья Павловна.

Ранее, 23 апреля, Минобороны России показало школу в Херсонской области, которую российские военные освободили от военнослужащих Вооруженных сил Украины. Кирпичное здание средней школы расположено в непосредственной близости от жилых домов. Украинские националисты использовали его в качестве опорного пункта.

Там же было найдено большое количество оружия и боеприпасов. Среди обнаруженного вооружения можно разглядеть миномет с боезапасом, патроны различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые установки NLAW. Всё это украинские радикалы бросили, в спешке убегая от российских войск.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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