Глава DIHK Ванслебен заявил, что отказ от газа России ударит по ФРГ сильнее коронавируса

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен уверен, что отказ от российского газа парализует немецкую экономику. Об этом он заявил в воскресенье, 24 апреля, в беседе с радио Deutschlandfunk.

По словам Ванслебена, газовое эмбарго было бы «настоящей катастрофой», учитывая огромную зависимость страны от поставок российской энергии, а также то, что газ необходим для производства в сталелитейной и фармацевтической отраслях.

Он пояснил, что российский газ не только отапливает дома жителей Германии, но и обеспечивает работу немецких предприятий тяжелой промышленности и машиностроения, а в первую очередь — химической промышленности, в которой Германия является мировым лидером, уточняет «Газета.Ru».

«Если химпром встанет в Германии, колеса [автомобилей] во всей Европе будут стоять на месте», — отметил он.

Ванслебен уверен: эмбарго на газ по степени разрушающего влияния на ФРГ превзошло бы всё, что было ранее, в том числе последствия пандемии.

«Это будет намного сложнее», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 23 апреля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. Без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

22 апреля действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул: если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

В этот же день в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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